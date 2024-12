Dévastée par un incendie en avril 2019, la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes samedi devant des dizaines de chefs d'Etat, de gouvernement et de personnalités, après cinq années d'un chantier de restauration inédit dans l'histoire de France.

Le président élu des Etats-Unis Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le prince William mais aussi le président togolais Faure Gnassingbé ou la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde... Une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, de têtes couronnées et de personnalités de premier plan ont convergé à Paris pour assister aux festivités samedi et dimanche.

‘Heureux d’avoir participé à la cérémonie de réouverture de la cathédrale. Ce joyau, témoin d’histoire et de spiritualité, renaît grâce à un élan collectif exceptionnel. Il incarne l’aspiration humaine à surmonter les épreuves et à se surpasser pour reconstruire’, a écrit le chef de l’Etat togolais sur les réseaux sociaux.