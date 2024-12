L’économie du Kazakhstan : un moteur en Asie centrale

Le président Faure Gnassingbé a reçu lundi les lettres de créance de Saulekul Sailaukyzy, nouvel ambassadeur du Kazakhstan. Une première.

La diplomate a indiqué avoir transmis un message du président Kassym-Jomart Tokayev.

Le Kazakhstan explore les opportunités d'exportation de céréales, d'exploitation minière et de mise en œuvre de la numérisation avec le Togo, avait indiqué le président du Kazakstan, à l’issue d’une rencontre à Astana avec le chef de l’état togolais il y a un an.

Les deux pays entendent développer leurs relations dans les domaines de l'agriculture, des nouvelles technologies, de l'exploitation minière conjointe, de la production et des investissements.

Le Kazakhstan souhaite que le Togo devienne membre de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire

Le Kazakhstan, le plus grand pays d’Asie centrale et le neuvième plus grand au monde en termes de superficie, est une puissance économique régionale en pleine expansion. Doté de vastes ressources naturelles et d’une position géographique stratégique entre l’Europe et l’Asie, le pays joue un rôle clé dans le commerce international et la coopération économique.