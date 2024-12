L’espoir d’un avenir meilleur reste intact

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, est en visite officielle à Cuba ce lundi. Ce déplacement marque une nouvelle étape dans les relations entre le Togo et l’île des Antilles. Sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie togolaise a exprimé sa joie d’être à La Havane tout en saluant la résilience du peuple cubain.

« Quelle joie de me trouver ici à La Havane. Félicitations au courageux peuple cubain pour sa résilience. La nuit est longue, mais le jour viendra bientôt », a écrit Robert Dussey sur ses comptes sociaux, en adressant un message d’encouragement dans un contexte particulièrement difficile pour Cuba.

Depuis plusieurs années, le pays traverse une grave crise économique exacerbée par la pandémie de Covid-19. L’effondrement de l’industrie touristique, pilier majeur de l’économie nationale, a privé Cuba d’une source essentielle de revenus. À cela s’ajoutent les sanctions économiques prolongées et les difficultés d’accès aux biens de première nécessité, plongeant de nombreux Cubains dans une situation précaire.

Face à cette absence de perspectives, des dizaines de milliers de Cubains ont choisi l’exil, cherchant une vie meilleure à l’étranger. Ce phénomène migratoire met en lumière les défis colossaux auxquels le pays est confronté.

La visite de Robert Dussey intervient dans ce contexte délicat, et son message se veut un geste de solidarité et de soutien à une nation en quête de renouveau. En exprimant son admiration pour la résilience du peuple cubain, le ministre togolais réaffirme l’importance des liens humains et diplomatiques au-delà des frontières.

Cette visite pourrait également ouvrir la voie à un renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines de la coopération culturelle, économique et diplomatique. Elle témoigne de l’importance des partenariats entre les pays du Sud pour faire face ensemble aux défis mondiaux.