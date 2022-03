L'OIF condamne fermement l'agression russe

A l’occasion de la 40e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), les ministres des Etats et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se sont réunis le 16 mars à Paris.

Les participants, parmi lesquels le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, ont abordé le sujet préoccupant de la situation en Ukraine.

A l’issue des débats, les Etats et gouvernements membres ont condamné dans les termes les plus énergiques l’agression militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie et ont déploré les violations du droit international, des droits de l’homme et du droit humanitaire qui en découlent, y compris la violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine.