L’ONU condamne les ‘annexions illégales’ de la Russie en Ukraine

La résolution portée par l’Ukraine et corédigée par l’Union européenne a été adoptée jeudi par l’Assemblée générale des Nations unies avec 143 voix pour.

Cinq pays ont voté contre, et trente-cinq, parmi lesquels la Chine et l’Inde, la Centrafrique, le Mali, l'Ethiopie et le Togo, se sont abstenus.

Le texte a été approuvé à une large majorité après que Moscou eut opposé son veto sur un texte similaire présenté au Conseil de sécurité.