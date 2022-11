L'Union européenne est un partenaire fiable, loyal, prévisible

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a participé ce jour dans la capitale ghanéenne à la conférence sur l’Initiative d’Accra. Il avait à ses côtés le président Faure Gnassingbé.

En d’autres termes, lutter avec plus d’efficacité contre le terrorisme.

Voici l’intervention du président du Conseil européen à la tribune.

Mesdames et messieurs, cette conférence peut, si vous le souhaitez, marquer un tournant entre le moment tactique et le moment politique.

Vous avez déjà engagé des coopérations opérationnelles, y compris des opérations militaires conjointes. Cette conférence peut être un moment privilégié pour vous écouter attentivement, pour réfléchir à la meilleure façon de vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels.

Et c'est l'occasion de trouver la bonne articulation entre la dimension régionale et nationale, entre la sécurité, la politique et les questions socioéconomiques et il y a, je pense, cette importance d'agir rapidement et efficacement.

Je pense que l'Union européenne sera déterminée à soutenir fortement, sans attendre qu'il y ait des décisions qui soient prises sur le plan africain, mais il est certain que les décisions que vous prenez auront un impact sur la capacité de l'Union européenne à mobiliser, demain, davantage de moyens encore.

Nous ne partons pas de rien. Nous apportons déjà un soutien substantiel.

Pour la période 2021-2024, 135 millions d'euros sont prévus pour la sécurité et la stabilisation des régions du Nord des États côtiers (Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin): contrôles aux frontières, capacité renforcée en matière d'intelligence, prévention des conflits, protection des infrastructures.

Il s'agit, c'est une indication, d'une hausse de plus de 150 % par rapport à la période antérieure.

Enfin, je conclus.

Vous savez mieux que nous encore que les facteurs de risque ne sont pas liés seulement aux questions strictement sécuritaires.

Et vous connaissez mieux que nous encore le modèle des groupes radicaux.

Nous pensons qu'il faut empêcher l'attraction que les terroristes exercent sur les jeunes en particulier dans les populations marginalisées, et c'est pourquoi le développement socioéconomique, spécialement des régions du Nord, est tellement important.

Nous ne devons pas permettre que le vide soit comblé par ces groupes, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation ou de l'ensemble des questions sociales.

Le président Talon, qui a coprésidé la table ronde sur la migration, la mobilité et l'éducation lors du sommet à Bruxelles, a rappelé que l'éducation est la pierre angulaire des sociétés résilientes et pacifiques et en ce moment même, des problèmes de développement dans les États côtiers, pour 200 millions d'euros, prennent forme dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie ou encore des questions environnementales. Nous sommes prêts à travailler davantage avec vous sur des projets concrets et opérationnels en lien avec ces priorités communes.

Enfin, vous le savez mieux que nous, la bonne gouvernance est aussi un facteur clé pour la réussite, la bonne gouvernance est une condition essentielle de la stabilité, cela a été rappelé par le président Nana au sommet de Bruxelles, et il faut surtout veiller à éviter les poisons de la division qui se diffuseraient au sein de nos sociétés, au sein de nos pays ou entre nous.

Et en cela, il y a un enjeu qui doit nous mobiliser, c'est la lutte contre la désinformation, c'est la lutte contre les attaques informationnelles qui visent à instiller le poison de la méfiance. Nous avons besoin plus que jamais d'unité, de se rassembler, de se respecter, cela va de soi.

Je termine en paraphrasant le président américain John Kennedy: nous ne faisons pas cela, dit-il, parce que c'est facile, mais précisément parce que ça ne l'est pas.

L'Union européenne souhaite être un partenaire fiable, loyal, prévisible.

Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes prêts à vous soutenir et à vous appuyer autant qu'il sera possible. Merci encore pour votre invitation.