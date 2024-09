La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique

La Chine accueille cette semaine avec faste des dirigeants de toute l'Afrique pour un sommet de trois jours destiné à renforcer les relations avec le continent africain.

Cet événement, qui se déroule dans le cadre du Forum de la coopération Chine-Afrique (FOCAC), se veut le plus grand rendez-vous diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis la pandémie de Covid-19.

Des dizaines de dirigeants et délégations africaines sont arrivés à Pékin pour ce sommet qui se déroulera jusqu'à vendredi.

À cette occasion, la Chine entend approfondir ses relations économiques et politiques avec l'Afrique, un continent où elle a investi massivement au cours des deux dernières décennies.

Les prêts des banques publiques chinoises ont financé de nombreux projets d'infrastructure destinés à stimuler la croissance économique africaine, tels que des voies ferrées, des ports, et des routes. Cependant, ces financements ont également suscité des inquiétudes concernant l'endettement croissant de certains pays africains.

La Chine, deuxième économie mondiale, est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Le commerce bilatéral entre les deux parties a atteint 167,8 milliards de dollars au premier semestre 2024, témoignant de l'importance croissante de cette relation économique.

Le Togo et l'Afrique au Centre des Discussions Sino-Africaines

Le président togolais Faure Gnassingbé est également présent à Pékin pour ce sommet. Sa participation souligne l'importance que le Togo accorde aux relations avec la Chine, qui joue un rôle clé dans le développement économique du pays.

La Chine est en effet un partenaire important du Togo dans plusieurs domaines, notamment l'infrastructure, l'énergie, et l'industrie manufacturière.

Les échanges entre Faure Gnassingbé et les autorités chinoises devraient porter sur le renforcement de la coopération bilatérale, avec un accent particulier sur le développement économique et les investissements dans des projets clés.

Ce sommet se déroule dans un contexte de concurrence accrue entre les États-Unis et la Chine en Afrique. Washington met régulièrement en garde contre ce qu'il perçoit comme une influence néfaste de Pékin sur le continent, accusant la Chine de chercher à promouvoir ses intérêts commerciaux et géopolitiques au détriment de la transparence et de l'ouverture.

Malgré ces critiques, la Chine continue de renforcer ses liens avec l'Afrique, tout en ajustant ses engagements financiers. En 2022, les prêts accordés par la Chine aux pays africains ont atteint 4,61 milliards de dollars, marquant une diminution significative par rapport aux niveaux de 2016. Ce ralentissement reflète les défis économiques actuels auxquels fait face Pékin.