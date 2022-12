Arrivé dans la capitale togolaise récemment, le nouvel ambassadeur de France au Togo, Marc Favreau, a présenté lundi ses lettres de créances au président Faure Gnassingbé.

'Le président Macron a une ambition de renouvellement et de modernisation du partenariat entre la France, l’Europe et le continent africain. Et pour mener à bien cet agenda extrêmement ambitieux, la France a besoin d’un pays comme le Togo (…) Il y a ici un dynamisme de l’économie, notamment dans le domaine de la technologie (…)', a-t-il déclaré à l’issue de la cérémonie.

M. Favereau (44 ans) était jusque’à sa nomination conseiller au département ‘Diplomatie culturelle, influence, francophonie’ du ministère des Affaires étrangères à Paris.

Il fut de 2013 à 2016 conseiller de coopération et d’action culturelle à Jérusalem (Israël) et directeur de l’Institut français de cette ville.

Il remplace à ce poste Jocelyne Caballero.