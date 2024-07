La France à l'écoute

Lors d’un cocktail organisé dimanche à l’occasion du 14 juillet, l’ambassadeur de France au Togo, Augustin Favereau, a annoncé une évolution notable dans la relation entre les deux pays .

‘La relation franco-togolaise est bonne ; pas seulement parce que nous avons conscience des défis communs à relever, mais aussi parce que nous avons changé de méthode. La méthode, c'est celle d'un engagement confiant solide et ancré dans la durée par-delà une actualité politique et institutionnelle qui peut être dense en France, au Togo et même en Europe’, a-t-il déclaré.

Ce changement de méthode s’illustre par l'écoute et un partenariat plus actif entre Paris et Lomé.

‘Entre nous, il n'y a pas de donneur d'un côté et de bénéficiaire de l'autre. Nous sommes tous un peu les deux’, a rassuré le diplomate.

La cérémonie s’est déroulée en présence des ambassadeurs d’Allemagne, de l’Union européenne et de Florence Kouigan, la ministre de la Communication.