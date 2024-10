La France rejoint le Togo en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara

Le président français Emmanuel Macron a solennellement réaffirmé mardi, devant le Parlement marocain à Rabat, que le « présent et l’avenir » du Sahara occidental « s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », suscitant des applaudissements enthousiastes dans l’assemblée.

Macron a précisé que « cette position n’est hostile à personne », répondant ainsi aux critiques de l'Algérie, qui soutient le mouvement indépendantiste du Front Polisario dans ce territoire disputé. « Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos entreprises et opérateurs accompagneront le développement de ces territoires au travers d’investissements durables et solidaires, au bénéfice des populations locales », a ajouté le chef de l'État.

La position de la France s'inscrit dans un contexte de reconnaissance croissante de la souveraineté marocaine sur le territoire, notamment par les États-Unis, l'Espagne et de nombreux pays africains. Face à cette dynamique, Rabat a intensifié ses pressions pour que la France adopte une position similaire. Le 30 juillet dernier, Macron avait d’ailleurs pris un pas significatif en écrivant au roi Mohammed VI, affirmant que l’avenir du Sahara occidental relevait « du cadre de la souveraineté marocaine ». Ce changement diplomatique a renforcé les relations entre Paris et Rabat, mais a aussi créé des tensions avec Alger, toujours fermement opposé à l'annexion du Sahara occidental par le Maroc.

Le Togo, un soutien de longue date à la position marocaine

La reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental n'est pas nouvelle pour de nombreux pays africains.

Le Togo a exprimé son soutien à cette position il y a plusieurs années et l’a renforcé en ouvrant en 2022 un consulat général à Dakhla, dans l’ancienne colonie espagnole. Cette décision, hautement symbolique, marque un engagement fort de Lomé envers Rabat, affirmant ainsi son appui à l’intégration de cette région dans le Royaume du Maroc.

L’initiative togolaise reflète une coopération politique et économique croissante avec le Maroc, un modèle que d’autres pays africains commencent également à suivre dans le cadre de partenariats bilatéraux renforcés.

Une coopération économique et diplomatique renforcée

Avec cette reconnaissance officielle de la souveraineté marocaine, la France, à l'instar du Togo et d'autres nations, entend développer des initiatives de coopération économique, notamment dans les territoires du Sahara occidental. Macron a souligné la volonté des entreprises françaises de participer activement au développement de la région, à travers des investissements orientés vers la durabilité et le soutien aux populations locales.

Cette nouvelle orientation stratégique ouvre la voie à une collaboration renforcée entre la France et le Maroc, avec des opportunités économiques à la clé pour les entreprises françaises, dans le cadre des projets ambitieux de développement dans la région du Sahara occidental.