À la suite de l'odieux attentat terroriste du Hamas le 7 octobre, l'État d'Israël a pris des mesures décisives pour renverser le pouvoir du Hamas, éliminer ses capacités militaires et assurer la sécurité de ses citoyens dans la bande de Gaza indique un communiqué publié lundi par l’ambassade d’Israël au Togo (avec résidence à Abidjan).

Un élément clé de la mission d'Israël est le retour de tous les otages, étant entendu qu'il s'agit d'une obligation suprême.

Le plan de libération des otages, approuvé par le gouvernement israélien le 22 novembre, marque une étape importante vers le respect de cet engagement.

Selon le plan convenu, au moins 50 femmes et enfants enlevés seront libérés au cours d'un répit de quatre jours dans les combats. Pour chaque jour de répit supplémentaire, dix otages supplémentaires seront libérés. Simultanément, Israël libérera jusqu’à 150 prisonniers de sécurité, parallèlement à la libération des personnes enlevées.

Au moment de la rédaction de ces lignes, 58 otages ont été libérés de Gaza au cours des trois jours d'arrêt des combats jusqu'à présent, 40 citoyens israéliens (dont un avec la double nationalité russe), 17 citoyens thaïlandais et un philippin.

Il y a encore environ 200 personnes enlevées en captivité par le Hamas, en plus des quatre personnes enlevées avant le 7 octobre. Même si le plan actuel concerne un nombre important d'otages, il est crucial de reconnaître que la crise persiste. Même après l'achèvement du plan actuel, près de deux cents personnes enlevées resteront dans la bande de Gaza. Israël est inébranlable dans son engagement à obtenir la libération de toutes les personnes enlevées sans exception.

Malgré les conditions convenues à l'avance, le Hamas n'a pas libéré toutes les mères d'enfants libérés. Il convient de noter que Hila Rotem a été séparée de sa mère Raya 2 jours avant son retour et que sa mère est restée sur place. D'autres membres de la famille ont également été séparés.

Il est important de noter qu’Israël a libéré des terroristes palestiniens détenus pour avoir participé à des actes de terreur et à des tentatives d’assassinat.

En échange de ces terroristes, le Hamas a libéré une fraction des femmes, des bébés, des enfants et des personnes âgées israéliens innocents et non impliqués qui ont été brutalement enlevés à leurs domiciles lors des atrocités barbares perpétrées par le Hamas le 7 octobre.

Les deux groupes ne peuvent en aucun cas être comparés.

Israël libère un groupe de terroristes – qui ont commis de graves crimes terroristes en tentant de blesser et d’assassiner des citoyens israéliens.

Le Hamas, l’organisation terroriste qui s’est révélée pire que l’Etat islamique, libère des femmes, des enfants et des personnes âgées innocents et non impliqués, retenus en otages depuis plus de 50 jours. Toute comparaison entre les deux groupes est invalide et injustifiable.

Pour répondre aux besoins humanitaires urgents de la population civile de la bande de Gaza, la Coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a facilité l'entrée de 226 camions chargés de matériel d'abri, notamment des tentes, des couvertures et des matelas, avant la saison de l’hiver.

Cette aide, approuvée par le gouvernement israélien et coordonnée avec les États-Unis, l’Égypte et les Nations Unies, démontre un engagement à atténuer les difficultés rencontrées par les civils innocents pris entre deux feux.

Depuis le début du conflit, plus de 2.240 camions sont entrés dans la bande de Gaza, livrant des produits essentiels tels que de l'eau, de la nourriture et du matériel médical. Les efforts continus du COGAT garantissent que les organisations humanitaires internationales reçoivent le soutien nécessaire pour faire face à la crise humanitaire dans la région.

Pendant ce temps, Israël traverse sa propre crise humanitaire.

Le Hamas détient toujours environ 200 prisonniers, des personnes dont les familles attendent désespérément.

Environ 250.000 Israéliens ont jusqu’à présent été déplacés de leurs foyers dans les communautés du Néguev occidental et à la frontière nord et dispersés dans divers abris à travers Israël.

Le pays tout entier est en guerre, avec des bombardements provenant à la fois de Gaza et du Liban

Il est impératif de souligner que le répit accordé pour la libération des otages ne constitue pas un cessez-le-feu.

Une fois les objectifs définis atteints, les Forces de défense israéliennes (FDI) reprendront leurs activités avec tous leurs effectifs pour assurer la sécurité de leurs citoyens et apporter une solution durable au conflit.

Israël reste inébranlable et déterminé dans son engagement à garantir la libération en toute sécurité de tous les otages et à les réunir avec leurs familles.