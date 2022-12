La MINUSMA féminise ses effectifs

Le Fonds de l'Initiative Elsie pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix a annoncé que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) recevra 1,49 million de dollars pour créer un environnement favorable et adapté aux besoins des policières déployées dans cette opération de paix.

Ce projet intervient alors que trois pays contributeurs en personnel de police —le Nigeria, le Sénégal et le Togo — se sont engagés à augmenter et à maintenir le déploiement de femmes dans les unités de police constituées (UPC).

En particulier, le Sénégal va augmenter le déploiement des femmes de 18% actuellement à 26% en 2025 et le Togo a pour objectif de doubler le pourcentage de femmes déployées de 11% actuellement à 25% en 2025.

La MINUSMA utilisera les financements du Fonds pour construire 7 unités de logement, 19 installations sanitaires, 4 unités de buanderie et un espace de détente.

Soulignant l’importance de ce projet, le ministre togolais de la Sécurité, Damehame Yark, a déclaré que ‘l’efficacité opérationnelle et le professionnalisme du personnel féminin des forces de sécurité ne sont plus à démontrer. J’exprime donc tout mon appui à ce projet, qui nous permettra de concrétiser notre vision, en augmentant la participation des femmes au sein des UPC’.

Le Togo, 6e plus grand pays contributeur en personnel de police au maintien de la paix de l’ONU, a également reçu un soutien financier du Fonds pour conduire une étude d’évaluation des obstacles, des opportunités et des défis auxquels sont confrontées les policières togolaises afin d’accroître leur participation active aux opérations de paix de l’ONU.

Créé par les Nations Unies, le Canada et des Etats membres en 2019, le Fonds de l'Initiative Elsie est un fonds innovant et mutlilatéral qui se donne pour objectif d’accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de genre des Nations Unies, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et à la Stratégie 2018-2028 pour la parité des sexes applicable au personnel en uniforme (UGPS).

Ce fonds d'affectation spéciale de l’ONU est hébergé par ONU Femmes et financé grâce aux contributions de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège, des Pays-Bas, de la République de Corée et du Royaume-Uni.