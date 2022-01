La vaccination est un acte d'amour

Le pape François a appelé lundi la communauté internationale à "poursuivre l'effort" de la vaccination, estimant que la pandémie impose une "cure de réalité" face à la propagation d'"informations infondées".

"Il est important de poursuivre l'effort pour immuniser autant que possible la population. Cela exige un engagement multiple au niveau personnel, politique, et de la communauté internationale tout entière", a déclaré le souverain pontife lundi matin lors de ses vœux au corps diplomatique, souhaitant que "l'ensemble de la population mondiale ait un accès égal aux soins médicaux essentiels et aux vaccins".

"Le soin de la santé est une obligation morale. Malheureusement, nous constatons de plus en plus que nous vivons dans un monde aux forts contrastes idéologiques. On se laisse souvent conditionner par l'idéologie du moment, souvent construite sur des informations infondées ou sur des faits mal documentés", a-t-il ajouté.

"Toute affirmation idéologique rompt les liens de la raison humaine avec la réalité objective des choses. La pandémie, au contraire, nous impose précisément une sorte de +cure de réalité+ qui exige de regarder le problème en face et d'adopter les solutions appropriées pour le résoudre".

Selon le pape, "les vaccins ne sont pas des outils magiques de guérison, mais ils représentent certainement, en plus des traitements qui doivent être développés, la solution la plus raisonnable pour la prévention de la maladie".

Le pontife argentin, âgé de 85 ans, a pris position à plusieurs reprises en faveur de la vaccination, la qualifiant d'"acte d'amour".