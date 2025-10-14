La voix de l’Afrique de l’Ouest face aux menaces sécuritaires

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe à partir de mardi à Rome au sommet des chefs d’État et de gouvernement du Processus d’Aqaba, consacré à la crise sécuritaire en Afrique de l’Ouest.

Cette rencontre internationale réunit plusieurs dirigeants et partenaires stratégiques autour des défis sécuritaires majeurs que traverse la sous-région, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la cybercriminalité ou encore la piraterie maritime.

Les discussions portent également sur les mécanismes de coordination régionale pour renforcer la lutte contre ces menaces qui freinent le développement durable des pays africains.

À travers sa participation, Faure Gnassingbé entend partager l’expérience togolaise en matière de gestion des menaces sécuritaires, fondée sur une approche intégrée alliant actions militaires ciblées, politiques de développement et promotion de la bonne gouvernance.

Le Processus d’Aqaba est une initiative diplomatique internationale lancée en 2015 par le roi Abdallah II de Jordanie, en réponse à la montée des menaces terroristes régionales et internationales.

Le but est de renforcer la coopération sécuritaire entre les pays confrontés au terrorisme, à l’extrémisme violent et à d'autres menaces transnationales, en particulier au Moyen-Orient, en Afrique et dans certaines régions d'Asie.