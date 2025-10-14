Rubriques

La voix de l’Afrique de l’Ouest face aux menaces sécuritaires

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe à partir de mardi à Rome au sommet des chefs d’État et de gouvernement du Processus d’Aqaba, consacré à la crise sécuritaire en Afrique de l’Ouest.

Le roi de Jordanie en compagnie du prince héritier © RHC

Cette rencontre internationale réunit plusieurs dirigeants et partenaires stratégiques autour des défis sécuritaires majeurs que traverse la sous-région, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la cybercriminalité ou encore la piraterie maritime.

Les discussions portent également sur les mécanismes de coordination régionale pour renforcer la lutte contre ces menaces qui freinent le développement durable des pays africains.

À travers sa participation, Faure Gnassingbé entend partager l’expérience togolaise en matière de gestion des menaces sécuritaires, fondée sur une approche intégrée alliant actions militaires ciblées, politiques de développement et promotion de la bonne gouvernance.

Le Processus d’Aqaba est une initiative diplomatique internationale lancée en 2015 par le roi Abdallah II de Jordanie, en réponse à la montée des menaces terroristes régionales et internationales.

Le but est de renforcer la coopération sécuritaire entre les pays confrontés au terrorisme, à l’extrémisme violent et à d'autres menaces transnationales, en particulier au Moyen-Orient, en Afrique et dans certaines régions d'Asie.

L’ONU soutient les efforts du Togo pour la paix dans les Grands Lacs

En visite à Lomé à l’occasion du Lomé Peace and Security Forum, l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, a salué l'engagement du président du Conseil, Faure Gnassingbé, en faveur de la stabilité régionale.

Les chefs de la diplomatie des pays de l'AES reçus par Faure Gnassingbé

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a accueilli dimanche une délégation ministérielle composée des chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans un contexte régional marqué par la recherche de solutions concertées en matière de sécurité et d’intégration sous-régionale.

'Une opportunité pour construire une vision commune de la sécurité en Afrique'

Simon Seroussi, le nouvel ambassadeur d’Israël au Togo, a pris part ce week-end à la deuxième édition du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité (LPSF), exprimant son admiration pour l’initiative togolaise et son espoir de voir les relations israélo-togolaises se renforcer sur les fronts sécuritaire, économique et technologique.

