Lomé découvre le charme intemporel du café turc

L’ambassadrice de Turquie au Togo, Muteber Kılıç, a troqué vendredi son rôle diplomatique pour celui de passionnée du café, en offrant à ses invités une véritable immersion dans l’univers du café turc, ce breuvage emblématique du Moyen-Orient.

Muteber Kılıç a offert un moment d'échange © republicoftogo.com

Recevant ses hôtes dans une atmosphère conviviale, la diplomate a rappelé que le café turc n’est pas une simple boisson. C’est un rituel social, un symbole d’hospitalité, de respect et d’amitié qui traverse les siècles. Servi dans de petites tasses délicates, il accompagne les grandes discussions comme les moments d’intimité, et marque souvent l’accueil d’un invité de marque.

Le café turc, un art de vivre

Préparé à partir de grains finement moulus, cuits lentement dans une petite cafetière appelée cezve, le café turc se distingue par :

  • sa texture épaisse,
  • sa mousse caractéristique,
  • et son arôme profond qui s’imprègne dans toute la pièce.

On ne le filtre pas : le marc reste au fond de la tasse, et certains s’amusent même à “lire” ces motifs pour prédire l’avenir, une tradition qui contribue à son charme incomparable.

Un moment de partage

Pour Muteber Kılıç, offrir un café turc, c’est offrir un moment d’échange. Elle a voulu montrer à ses invités que cette boisson fait partie intégrante du patrimoine culturel turc, au point d’être inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO depuis 2013.

La rencontre a ainsi mêlé diplomatie, culture et art de vivre, offrant aux participants un voyage gustatif et une parenthèse chaleureuse au cœur de Lomé.

