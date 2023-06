Un cessez-le-feu en Ukraine "ne mènera pas à la paix", a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'envoyé spécial du pape François, le cardinal italien Matteo Zuppi, en visite à Kiev.

"Le chef de l'Etat a souligné que le cessez-le-feu et le gel du conflit ne mèneront pas à l'instauration de la paix", a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué.

M. Zelensky a appelé le Saint-Siège "à contribuer à la mise en place du plan de paix ukrainien" qui inclut la reprise par Kiev de tous les territoires occupés par Moscou.

L'invasion russe de l'Ukraine dure depuis plus de 15 mois et toutes les initiatives de paix entre les deux parties semblent vouées à l'échec, Kiev et Moscou voulant en découdre sur le champ de bataille à ce stade.

Seuls quelques présidents africains y croient encore.

Sept chefs d’État africains sont censés se rendre en Ukraine et en Russie avant la fin du mois de juin pour tenter d’arracher un accord.

Cette médiation est organisée par la Fondation Brazzaville, bien connue au Togo pour son action dans la lutte contre les faux médicaments;

Selon cette Fondation, les chefs d’État de l’Egypte, du Sénégal, du Congo, de l’Ouganda, de la Zambie, de l’Afrique du Sud et des Comores (Président de l’Union africaine) ont confirmé leur participation.