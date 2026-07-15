Le Grand Duché proactif à Lomé

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Xavier Bettel, se trouve à Lomé, où il a paraphé mercredi une série d'accords de coopération avec le gouvernement togolais.

Après la cérémonie de signature, il a rencontré les ambassadeurs européens en poste au Togo, avant de s'entretenir avec les équipes de LuxDev, l'agence luxembourgeoise de coopération au développement.

Cette étape s'inscrit dans le cadre de sa visite de travail au Togo, qui vient consolider les liens entre les deux pays. Le partenariat togolo-luxembourgeois s'est construit progressivement ces dernières années, depuis la signature d'une première lettre d'entente en mars 2024, suivie d'un Accord général de coopération conclu en septembre de la même année en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.