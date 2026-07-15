Rubriques

Tendances:
Diplomatie

Bettel à Lomé : trois nouveaux accords scellent l'axe Togo-Luxembourg

Le Togo et le Luxembourg ont resserré mercredi leur coopération bilatérale. À Lomé, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, et la ministre de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, Cina Lawson, ont signé un accord composé de trois instruments, en présence du vice-Premier ministre luxembourgeois et chef de la diplomatie, Xavier Bettel.

Robert Dussey, Cina Lawson et Xavier Bettel mercredi à lomé © DR

Le Togo et le Luxembourg ont resserré mercredi leur coopération bilatérale. À Lomé, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, et la ministre de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, Cina Lawson, ont signé un accord composé de trois instruments, en présence du vice-Premier ministre luxembourgeois et chef de la diplomatie, Xavier Bettel.

Premier volet : un protocole d'accord de financement pour le programme INCLURE (Initiative pour la croissance locale, l'utilisation des ressources et l'équilibre des écosystèmes protégés), consacré au développement local et à la préservation des ressources naturelles.

Deuxième volet : un programme indicatif de coopération (PIC Togo-Luxembourg), qui fixe le cadre et les priorités de la coopération bilatérale pour les prochaines années.

Troisième volet : Togocyber+, un programme de coopération dédié au renforcement de la cybersécurité au Togo.

Cette signature n'est pas un coup d'essai. Le partenariat entre les deux pays remonte à mars 2024, quand une lettre d'entente avait été signée à Lomé lors d'une précédente visite de Xavier Bettel, portant sur l'éducation technique, la formation professionnelle, l'environnement et la bonne gouvernance. Elle avait ensuite débouché, en septembre 2024, sur un Accord général de coopération signé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Avec ces trois nouveaux instruments, Lomé et Luxembourg précisent leur feuille de route commune, sur des dossiers aussi variés que la gestion des ressources naturelles, la planification du développement et la sécurité numérique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Sahel-Golfe de Guinée : l'ONU alerte sur une menace terroriste qui se déplace

Sahel-Golfe de Guinée : l'ONU alerte sur une menace terroriste qui se déplace

Le chef du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a averti mardi que « la menace posée par les groupes terroristes et autres groupes armés non étatiques reste aiguë, notamment dans le Sahel central et le nord du Nigeria, ciblant rapidement les États côtiers du golfe de Guinée ».

Développement partagé, paix et sécurité

Développement partagé, paix et sécurité

La 7ᵉ réunion ministérielle du Processus des États atlantiques africains (PEAA), coorganisée par le Maroc et le Bénin, s’est conclue lundi à Cotonou sur une note de satisfaction. Deux jours, 23 États riverains de l'Atlantique, un objectif commun : muscler la sécurité maritime, développer des corridors logistiques verts et promouvoir les énergies durables.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.