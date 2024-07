Le Nigeria s'offre une nouvelle ambassade à Lomé

Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, a effectué lundi une visite de travail au Togo. L’occasion d’inaugurer la nouvelle ambassade de 4000 m2 située à proximité de la présidence de la République.

‘Le Nigeria entend renforcer sa présence diplomatique au Togo à travers la promotion d’une politique étrangère inclusive et proactive’, a déclaré le ministre.

Les relations bilatérales entre le Nigeria et le Togo reposent sur de nombreux traités d’amitié, accords et protocoles d’entente couvrant divers domaines tels que l’économie, la sécurité, les transports, l'assistance mutuelle et l’énergie. Ces accords soulignent l'importance stratégique de la coopération entre les deux pays et leur engagement à travailler ensemble pour le développement mutuel.