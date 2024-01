Le plan de Meloni pour l'Afrique

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a appelé à un nouveau partenariat avec l'Afrique lundi, dévoilant un plan tant attendu visant à renforcer les liens économiques, à créer une plateforme énergétique pour l'Europe et à freiner l'immigration.

Lors d'un sommet d'une journée auquel ont assisté plusieurs dirigeants africains et des responsables de l'Union européenne, Meloni a présenté une série d'initiatives, promettant un montant initial de 5,5 milliards d'euros (5,95 milliards de dollars), y compris des garanties de l'État.

"Nous croyons qu'il est possible d'envisager et d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de notre relation, une coopération entre égaux, loin de toute imposition prédatrice ou de toute attitude charitable envers l'Afrique", a déclaré Meloni dans un discours d'ouverture.

Cependant, la proposition a reçu une réponse mitigée de la part de certains des présents, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, déclarant qu'il aurait souhaité que l'Afrique soit consultée en premier.

"Je tiens à insister ici sur la nécessité de passer des paroles aux actes. Vous pouvez bien comprendre que nous ne pouvons plus nous contenter de simples promesses qui ne sont souvent pas tenues", a-t-il déclaré.

Parmi les dirigeants africains présents figuraient les présidents de la Tunisie, du Sénégal, du Kenya, de la République du Congo et de la Somalie. Au total, 45 États africains étaient représentés à divers niveaux.

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, était présent au nom du président Faure Gnassingbé.

Des critiques ont affirmé que l'Italie lourdement endettée ne pouvait pas espérer rivaliser avec des pays tels que la Chine, la Russie et les États du Golfe, qui cherchent tous à renforcer leur présence en Afrique, qui abrite bon nombre des ressources naturelles mondiales.

Bien que Rome revendique la propriété du plan, qu'elle a baptisé du nom du défunt Enrico Mattei, fondateur de la société pétrolière d'État Eni, Meloni a déclaré que son gouvernement solliciterait l'aide du secteur privé et d'organisations internationales telles que l'Union européenne.

Pour souligner ce point, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le chef du Parlement européen étaient tous présents à la réunion de Rome.

"Le Plan Mattei... s'inscrit parfaitement dans notre Portail mondial européen d'une valeur de 150 milliards d'euros. C'est notre plan pour l'Afrique", a déclaré von der Leyen lors de la réunion de lundi, faisant référence à un projet d'infrastructure dévoilé en 2021.

Meloni a fait du plan Mattei un élément central de sa politique étrangère depuis sa prise de fonctions fin 2022.

Les besoins énergétiques sont au cœur de cette initiative, Rome cherchant à servir de porte d'entrée sur les marchés européens pour le gaz naturel en provenance d'Afrique, devenu essentiel après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui a fait de la diversification des approvisionnements une priorité pour l'UE.

Eni, le plus grand importateur italien de gaz naturel, a déjà compensé la baisse des approvisionnements russes en augmentant les volumes en provenance d'Afrique, où il est présent depuis des décennies.

La société a déclaré que l'Algérie, l'Égypte et la Libye seront les principaux fournisseurs de gaz de l'Italie au cours des prochaines années.

Mais Meloni a également déclaré que l'Europe devait renforcer l'industrie et l'agriculture en Afrique pour renforcer les économies locales, afin de convaincre les jeunes Africains mécontents de ne pas migrer vers le nord.

Environ 157 600 migrants par bateau ont atteint l'Italie l'année dernière, le chiffre le plus élevé depuis 2016, sapant la promesse électorale de Meloni de mettre fin au flux d'arrivées non autorisées.

La plupart sont partis de pays d'Afrique du Nord tels que la Tunisie et la Libye, fuyant la pauvreté et les conflits en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient.

"L'immigration massive ne sera jamais stoppée, les passeurs ne seront jamais vaincus si nous ne nous attaquons pas aux nombreuses causes qui poussent une personne à quitter son domicile", a déclaré Meloni lors du sommet. "C'est exactement ce que nous avons l'intention de faire."