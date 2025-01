Le Tchad compte sur le soutien du Togo

Le Premier ministre tchadien, Allamaye Halina, a été reçu mardi par le président Faure Gnassingbé.

Il était porteur d’un message du président Mahamat Idriss Déby Itno portant sur la coopération bilatérale entre le Togo et le Tchad ainsi que sur la candidature du Tchad à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), indique un communiqué officiel publié mercredi.

À l’issue de l’entretien M. Halina a salué la qualité des relations qui unissent les deux pays et l’importance de cette rencontre dans le renforcement de la coopération.

‘Le Tchad a présenté un candidat à la présidence de la BAD et naturellement, le président Mahamat Idriss Déby Itno compte sur le soutien et le leadership de son frère Faure Gnassingbé. Nous sommes sortis très contents de cette audience qu’il nous a accordée’, a indiqué Allamaye Halina.

Il a précisé que cette candidature n’est pas seulement portée par le Tchad, mais bénéficie également du soutien de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC).

La BAD est une institution financière multinationale qui a pour mission de mobiliser des ressources pour promouvoir l’investissement en Afrique.

Elle soutient les politiques de développement, accompagne les États membres dans la mise en œuvre de projets structurants, et offre une assistance technique et des conseils stratégiques pour accélérer la croissance et le progrès social.

La présidence de la BAD est un poste hautement stratégique, et la candidature du Tchad marque la volonté du pays d’avoir un rôle plus actif dans la gouvernance des grandes institutions panafricaines.

Lundi, Pascal Bodjona, ministre à la présidence, avait été reçu à N’Djamena par Mahamat Idriss Déby Itno.