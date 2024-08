Le Togo discute avec tout le monde

Le président Faure Gnassingbé a reçu lundi une délégation nigérienne conduite par le colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales.

Cette délégation est venue porter un message de la part du chef de l'État nigérien.

Cette rencontre intervient dans un contexte régional complexe, marqué par l'instabilité politique et sécuritaire dans plusieurs pays sahéliens, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, où des juntes militaires ont pris le pouvoir.

Face à cette situation, le Togo a adopté une stratégie de rapprochement avec les régimes militaires en place, cherchant à consolider la sécurité régionale et à assurer le bien-être des populations.

Depuis plusieurs années, le Togo s'affirme comme un acteur clé dans la médiation des conflits en Afrique de l'Ouest.

Lomé mise sur le dialogue et la coopération pour maintenir la stabilité dans la sous-région. Ce rôle de médiateur est d'autant plus crucial dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest fait face à de nombreux défis sécuritaires, notamment liés à l'expansion des groupes terroristes et à l'instabilité politique.

La visite de la délégation nigérienne s'inscrit également dans le cadre du renforcement des relations bilatérales.

Une grande partie des marchandises destinées au Niger passe par le port de Lomé.