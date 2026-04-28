Le Togo tisse des liens avec l'Asie centrale

Le président du Conseil Faure Gnassingbé a entamé mardi une visite officielle au Kirghizistan, où il s'entretiendra avec le président Sadyr Japarov à Bichkek, la capitale de ce pays d'Asie centrale enclavé entre la Chine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan.

Une visite qui, géographiquement et symboliquement, illustre la portée croissante de la diplomatie togolaise, résolument ouverte sur le monde, au-delà des partenariats traditionnels.

République parlementaire depuis la révision constitutionnelle de 2021, le Kirghizistan est l'un des États les plus démocratiques d'Asie centrale, une région où les régimes autoritaires sont la norme plutôt que l'exception.

Sadyr Japarov, élu président en janvier 2021 après une période de turbulences politiques, a consolidé son pouvoir via un référendum constitutionnel qui a renforcé les prérogatives présidentielles tout en maintenant un pluralisme politique relatif.

Le pays a connu plusieurs révolutions, en 2005, 2010 et 2020, qui lui ont valu le surnom de « République des révolutions » dans la région. Malgré cette instabilité chronique, le Kirghizistan se distingue par une presse relativement libre et une société civile active, des atouts rares dans son voisinage immédiat.

Sa politique étrangère repose sur un délicat équilibre entre la Russie, dont il est historiquement proche et membre de l'Union économique eurasiatique, la Chine, son principal créancier, et un rapprochement progressif avec les partenaires occidentaux.

Avec une population d'environ 7 millions d'habitants et un PIB de l'ordre de 12 milliards de dollars, le Kirghizistan reste l'une des économies les plus modestes d'Asie centrale. Mais ses atouts sont réels et largement sous-exploités.

Le pays dispose de réserves minières considérables, or, charbon, antimoine, mercure et terres rares, dont la mine d'or de Kumtor, l'une des plus grandes d'Asie centrale, constitue le fleuron. Le secteur minier représente à lui seul une part significative des exportations nationales.

Le potentiel hydroélectrique est également exceptionnel.

L'agriculture, notamment l'élevage et la culture du coton et du tabac, reste un pilier de l'économie rurale. Le tourisme, porté par des paysages d'une beauté spectaculaire, lacs, montagnes, yourtes et routes de la Soie, constitue également un secteur en plein essor, bien que fragile.

Pour le Togo, l'intérêt d'un rapprochement avec Bichkek est multiple. Sur le plan diplomatique, élargir son réseau de partenariats vers l'Asie centrale renforce sa posture de pays qui « parle à tout le monde », une neutralité active qui est l'une de ses marques de fabrique sur la scène internationale.

Sur le plan économique, des coopérations dans les domaines minier, agricole et énergétique pourraient offrir des opportunités d'échange d'expertises entre deux pays qui, malgré leurs différences, partagent des défis similaires : valoriser leurs ressources naturelles, former leur jeunesse et attirer des investissements.

Pour Sadyr Japarov, recevoir un chef de gouvernement africain à Bichkek s'inscrit dans sa propre volonté de diversifier les partenariats et de réduire sa dépendance historique à l'égard de Moscou et Pékin.