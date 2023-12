Le Togo va ouvrir une ambassade à Niamey

Le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil nigérien pour la sauvegarde de la patrie, a effectué vendredi une visite de quelques heures au Togo.

Un coup d’Etat a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet dernier.

Selon un communiqué publié par la présidence togolaise, M.Tiani et le chef de l’Etat togolais ‘ont largement abordé la situation sécuritaire de la sous-région, marquée par la persistance du terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique de l’ouest et au Sahel, et ont fait part de leur volonté commune de mettre en synergie les moyens et ressources afin de mieux faire face à ces menaces’.

‘Abdourahamane Tiani a renouvelé ses remerciements au président Faure Gnassingbé pour avoir accepté de conduire la facilitation entre le Niger et la communauté internationale’, poursuit le texte.

Pour sa part, Faure Gnassingbé a salué le rôle de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui ne cesse de déployer des efforts louables en vue de préserver la stabilité politique des États, facteur es- sentiel de leur développement économique.

Les deux délégations se sont félicitées des perspectives de coopération bilatérale en matière de transit et de transport sur le Corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey, qui pourront être envisagées après normalisation de la situation.

La coopération économique entre le Togo et le Niger est importante. Une partie de l’import et de l’export passe par le port de Lomé.

Toutefois, depuis le coup d’Etat, Niamey est sous sanctions économiques de la Cédéao.

Afin de développer les échanges, les deux pays ont convenu de l’ouverture d’une ambassade du Togo à Niamey.

Au plan sécuritaire, les militaires nigériens ont décidé de se passer de l’aide militaire française et européenne et vient de faire appel à la Russie.

Le Togo entretient de bonnes relations avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso, des pays qui ont connu l'arrivée de militaires au pouvoir récemment.