Le VP ivoirien reçu par le chef de l'Etat

Faure Gnassingbé a reçu lundi le vice-président de la Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, pour une rencontre axée sur le renforcement des relations bilatérales.

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont abordé les relations d’amitié et de coopération qui lient le Togo et la Côte d’Ivoire dans divers domaines du développement socio-économique. Ils ont également discuté des perspectives pour consolider davantage ce partenariat stratégique. Ces échanges ont permis de réaffirmer l’engagement des deux pays à collaborer pour le développement mutuel et pour le bien-être de leurs populations.

Outre les questions bilatérales, les discussions ont porté sur des sujets d’intérêt sous-régional, notamment dans les domaines de la sécurité, de la stabilité et de l’intégration.

Le vice-président ivoirien a salué l’implication personnelle de Faure Gnassingbé dans la promotion de la paix.

Membres actifs de l’UEMOA et de la Cédéao, Lomé et Abidjan entretiennent une collaboration étroite sur des questions d’intérêt commun. Ces consultations régulières visent à stimuler la croissance économique de la sous-région, tout en répondant aux défis globaux auxquels leurs pays respectifs sont confrontés.

Le Premier ministre et le ministre de l'Economie et des Finances assistaient à l'entretien.

Tiémoko Meyliet Koné est une figure influente du paysage politique et économique ivoirien. Il est connu pour sa vaste expérience dans le domaine financier et bancaire.

Avant sa nomination en 2022 par le président Alassane Ouattara, il a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment celui de Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), où il a joué un rôle déterminant dans la stabilité monétaire de la sous-région.