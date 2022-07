Les céréales pourront-elles parvenir en Afrique ?

L’accord d’Istanbul est-il mort-né? Vingt-quatre heures à peine après la signature vendredi de l’accord sur la reprise des exportations des céréales bloquées par la guerre, le port ukrainien d’Odessa a été la cible des frappes de missiles russes.

Odessa est la plus grande ville et le plus important port de toute la côte de la mer Noire, et à ce titre crucial pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes.

Moscou s’est empressé de nier son implication dans les frappes par le biais des autorités turques, garantes de l’accord avec l’ONU.

Alors que Kiev a accusé Vladimir Poutine d’avoir " craché au visage de l’ONU et de la Turquie’ en compromettant l’application de l’accord.

Les exportations de céréales d’Ukraine et de Russie sont essentiellement destinées au pays d’Afrique afin d’éviter la famine et des émeutes de la faim.