Rubriques

Tendances:
Diplomatie

Les ministres africains se retrouvent en Egypte

La Russie entend engager des discussions avec ses partenaires africains sur les préparatifs du troisième sommet Russie–Afrique, prévu en 2026. L’annonce a été faite mardi par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov

Le Caire, lieu de la rencontre © republicoftogo.com

La Russie entend engager des discussions avec ses partenaires africains sur les préparatifs du troisième sommet Russie–Afrique, prévu en 2026. L’annonce a été faite mardi par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov

Selon le chef de la diplomatie, ces échanges auront lieu à l’occasion de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie–Afrique, qui se tiendra les 19 et 20 décembre au Caire, en Égypte.

Cette rencontre réunira des représentants russes et africains afin d’évaluer l’état de la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux parties. Elle s’inscrit dans la continuité des sommets Russie–Afrique organisés ces dernières années, qui visent à renforcer les relations politiques, économiques et stratégiques.

De son côté, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine, a précisé que la conférence du Caire mettra un accent particulier sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité, un axe devenu central dans les relations entre Moscou et plusieurs pays africains.

Le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, avait effectué une visite de travail à Moscou mi-novembre. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

A quoi sert l'ONU ?

A quoi sert l'ONU ?

L’Université de Lomé a organisé lundi un colloque consacré au 80e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

Les États-Unis accusent le Rwanda de violer l’accord de paix sur la RDC

Les États-Unis accusent le Rwanda de violer l’accord de paix sur la RDC

Les actions du Rwanda dans l’est de la République démocratique du Congo constituent une violation manifeste de l’accord de paix signé à Washington, a déclaré samedi le secrétaire d’État américain Marco Rubio, marquant un nouveau rappel à l’ordre de la part des États-Unis envers Kigali.

'Nous devons reprendre la maîtrise de nos récits'

'Nous devons reprendre la maîtrise de nos récits'

Au terme du 9ᵉ Congrès panafricain tenu à Lomé, qui a rassemblé pendant plusieurs jours Africains du continent, Afrodescendants et membres des diasporas autour des grands enjeux du panafricanisme contemporain, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, fait le point. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.