Les nouveaux acteurs africains

Avec sa population de 1.2 milliard d'habitants, le continent africain abritant les pays les plus pauvres du monde attire désormais la convoitise de toutes les superpuissances.

Face à elles, la Turquie, suit une tout autre stratégie afin d’aider le continent à se développer durablement.

La politique ‘gagnant-gagnant’ voulue par le président turc Recep Tayyip Erdogan se remarque de plus en plus et suscite l'appréciation de ses homologues et des citoyens africains.

Il faut dire que la Turquie ne cesse depuis vingt ans de renforcer sa présence en Afrique subsaharienne.

D’ailleurs le président Erdogan a visité au total 30 pays africains (parmi lesquels le Togo) en tant que président et Premier ministre depuis 2004 soit plus que n’importe quel autre leader mondial.

L’agence officielle turque Anadolu ne tarit pas d’éloges sur la stratégie d’Ankara en Afrique.

L’Afrique suscite effectivement l’appétit de certaines puissances. A commencer par la Chine. Mais la Russie et la Turquie ne sont pas en reste.

L’objectif est double : renforcer les relations diplomatiques pour bénéficier d’un plus large soutien sur la scène internationale et développer les échanges économiques.