Lomé-Bamako : entente parfaite

'Echange de qualité avec mon frère le Premier ministre du Mali, Choguel Kokalla Maïga’, a tweeté samedi la cheffe du gouvernement, Victoire Tomégah-Dogbé.

La rencontre s’est déroulée cette semaine en marge d’une conférence sur les PMA à Doha (Qatar).

Il est évoqué une ‘une convergence de vue (entre le Togo et le Mali, ndlr), en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et un alignement des visions des deux chefs d’Etat sur le plan d’action de Doha’.

Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, assistait à l'entretien.

Le Programme d’action de Doha en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2022-2031 (DPoA) témoigne d’une nouvelle génération d’engagements renouvelés et renforcés entre les pays les moins avancés et leurs partenaires de développement, y compris le secteur privé, la société civile et les gouvernements à tous les niveaux.

Le texte final a été approuvé par l’assemblée générale de l’ONU en 2022.

Le Mali, dirigé par une junte, entretient des relations étroites avec le Togo.