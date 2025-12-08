Lomé, capitale du panafricanisme

Rubriques

Le 9e Congrès panafricain s’est ouvert lundi à Lomé en présence de Francia Elena Márquez, vice-présidente de Colombie.

Une scène colorée © republicoftogo.com

Organisé en partenariat avec l’Union africaine. L’événement rassemble des officiels venus de tout le continent, ainsi que des représentants des diasporas et des communautés afrodescendantes.

Une rencontre qui se veut un moment clé du renouveau du panafricanisme.

Le Congrès panafricain est historiquement un cadre de débats, d’idées et de mobilisation politique pour les Africains et les peuples d’ascendance africaine. Depuis le premier congrès organisé en 1900 à Londres, ces rencontres ont contribué à fédérer les intellectuels, leaders politiques et militants qui ont porté les combats pour l’indépendance, l’unité et la dignité des peuples africains.

Le 9e Congrès s’inscrit dans cette même vocation : réfléchir aux défis actuels de l’Afrique, renforcer les liens entre continent et diasporas et promouvoir une vision commune de développement, d’intégration et de souveraineté

Au cœur des discussions figurera une question majeure : quelle place pour l’Afrique dans la gouvernance mondiale ?

Alors que les organisations internationales – ONU, FMI, Banque mondiale ou OMC – évoluent et se voient critiquées pour leur manque d’inclusivité, l’Afrique souhaite peser davantage dans la définition des règles globales.

Le Congrès examinera notamment la nécessité d’un siège africain permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, la représentativité du continent dans les institutions financières internationales et la révision des mécanismes multilatéraux jugés défavorables aux économies africaines

L’organisation de cette édition au Togo intervient dans un contexte de regain d’intérêt pour le panafricanisme.

Les enjeux communs – sécurité, industrialisation, migrations, climat, gouvernance, transformation numérique – nécessitent des solutions concertées et un leadership africain plus affirmé.

