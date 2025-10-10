Lomé choisit la solidarité diplomatique

En pleine tourmente économique, Cuba regarde vers ses partenaires historiques. Et le Togo répond à l’appel.

Jeudi, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu Bruno Rodriguez Parrilla, ministre des Relations extérieures de Cuba.

Une rencontre intéressante dans un contexte où l’île des Caraïbes traverse l’une des pires crises de son histoire récente.

Le partenariat entre Lomé et La Havane ne date pas d’hier. Il s’est construit sur des bases solides, souvent en dehors des projecteurs médiatiques, avec des échanges réguliers en matière de santé, d’éducation, d’agriculture, de tourisme et d’investissement.

Mais cette visite prend une tournure particulière aujourd’hui. Cuba est à bout de souffle. L’économie vacille. Les coupures d’électricité sont devenues monnaie courante. Les étals se vident. Le tourisme, pilier vital du pays, ne s’est jamais relevé du coup de massue du Covid. Et pourtant, l’île résiste. Elle cherche des soutiens, pas des sauveurs. Des alliés, pas des donateurs.

C’est dans ce climat tendu que le Togo réaffirme sa solidarité, loin des calculs diplomatiques classiques.

« Le président du Conseil a exprimé son attachement à la coopération entre nos deux pays. Nous sommes reconnaissants du soutien du Togo à notre nation », a indiqué Rodriguez Parrilla, visiblement ému.

À l’heure où les grandes puissances redessinent leurs alliances, le Sud global s’organise autrement. L’échange entre Faure Gnassingbé et le chef de la diplomatie cubaine ouvre la voie à une coopération ciblée et réaliste, centrée sur des secteurs vitaux : l’accès aux médicaments, l’innovation agricole, le développement de systèmes de santé résilients.

Ce type de partenariat, moins bruyant mais plus enraciné, pourrait bien préfigurer un nouveau modèle de diplomatie Sud-Sud, où l’écoute, la constance et le respect mutuel priment sur les annonces spectaculaires.