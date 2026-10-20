Mettre l'Afrique à sa juste taille, dans ses propres langues : l'appel du Togo

Après avoir fait adopter à l'ONU une résolution pour « Corriger la carte » du monde, le Togo veut maintenant que cette carte parle les langues africaines.

Le 4 septembre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution non contraignante « Corriger la carte ». Le Togo l'a portée au nom du Groupe des États africains, avec le soutien de l'Union africaine.

Le texte encourage gouvernements, établissements d'enseignement, médias et entreprises technologiques à adopter des projections cartographiques qui reflètent plus fidèlement la superficie réelle des continents, notamment la projection Equal Earth.

Pour la faire connaître, Lomé lance un appel à contributions. Le ministère togolais des Affaires étrangères recherche traducteurs, linguistes, chercheurs, enseignants, professionnels des langues et institutions maîtrisant une ou plusieurs langues africaines. Avec les concepteurs d'Equal Earth, ils produiront la carte dans ces langues. Chaque version sera publiée sous licence ouverte et gratuite pour le public : écoles, médias, plateformes numériques, administrations.

Les contributions peuvent porter sur la traduction, l'adaptation des termes, la relecture, la validation linguistique, ou la diffusion de contenus consacrés à « CorrectTheMap » et à Equal Earth. L'idée est que chacun puisse lire, comprendre, enseigner et partager la carte dans sa langue, sans supposer que toutes les communautés disposent des mêmes ressources, de la même tradition écrite ou des mêmes moyens de diffusion.

L'appel vise notamment le haoussa, le yoruba, l'igbo, l'amharique, l'oromo, le wolof, le fulfulde (peul), le lingala, le zoulou, le malgache, l'éwé, le kabyè, le kotokoli, le bambara et le somali. La version en kiswahili est déjà en cours.

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Pour répondre à l’appel, contacter :

gifty.dagadou@diplomatie.gouv.tg (sujet Equal Earth)