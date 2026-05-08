Nairobi, premier test du « renouveau » africain de Macron

C'est un symbole que Emmanuel Macron a choisi, ou que les circonstances lui ont imposé.

Le sommet Africa Forward, qui réunit lundi et mardi à Nairobi chefs d'État, dont celui du Togo, dirigeants d'entreprises et patrons de banques multilatérales, se tient pour la première fois dans un pays anglophone. Un pivot géographique qui dit tout sur l'état de la relation entre la France et son pré carré traditionnel, souligne vendredi le site Mena Today.

Le tableau est connu, mais il reste brutal. Depuis 2020, une série de coups d'État au Sahel a porté au pouvoir des juntes militaires qui ont chassé les troupes françaises et accueilli les mercenaires russes - Mali, Burkina Faso, Niger.

En juillet dernier, le Sénégal a repris le contrôle de la dernière grande base militaire française sur son sol, le président Bassirou Diomaye Faye jugeant ces installations « incompatibles avec la souveraineté nationale ».

Un pivot vers l'Afrique anglophone et émergente

Emmanuel Macron arrive à Nairobi avec une promesse, celle d'un « partenariat renouvelé », et des dossiers concrets : investissements dans les énergies propres, l'intelligence artificielle et l'éducation.

Un pacte de défense a déjà été signé avec le Kenya en octobre dernier. La France et le Nigeria ont conclu en 2024 un accord d'investissement de 300 millions d'euros. Les importations françaises depuis l'Afrique ont augmenté d'un quart entre 2021 et 2024.

Mais les revers ne manquent pas. Au Kenya même, le gouvernement Ruto a annulé un contrat de 1,5 milliard de dollars confié à un consortium mené par le français Vinci pour l'extension d'une autoroute, au profit d'entreprises chinoises.

Avec un an de mandat restant, Macron joue à Nairobi une partie qui dépasse son propre horizon politique. La France peut-elle vraiment se réinventer en partenaire respecté d'une Afrique qui n'a plus envie d'être le terrain de jeu de personne ?

La réponse ne viendra pas d'un sommet. Elle se construira, ou non, dans la durée.