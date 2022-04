Les présidents du Liberia, d’Egypte, du Gabon, du Kenya, de Chine et d’Autriche, notamment, ont adressé un message de félicitations à Faure Gnassingbé à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance.

Emmanuel Macron a souligné de son côté l’excellente qualité du partenariat entre Paris et Lomé.

‘Je forme le vœu que cette dynamique se poursuive’, a-t-il écrit.

Il a assuré le Togo de son soutien dans la lutte contre le terrorisme

‘En ces temps d’atteinte grave à la l’ordre international, nous espérons pouvoir compter sur le soutien du Togo pour faire prévaloir le socle des valeurs à commencer par le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté, le refus de l’agression et le règlement pacifique des différends sur lequel l’UA, l’UE et les Nations Unies se sont construites’, a indiqué Emmanuel Macron dans son message.