Paix et sécurité : le Togo et Singapour veulent coopérer

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a effectué une visite officielle à Singapour du 23 au 25 mars 2025, à l’invitation de son homologue singapourien, Vivian Balakrishnan.

Cette visite visait à renforcer les relations bilatérales entre le Togo et Singapour, établies depuis le 15 juin 2012. Les deux ministres ont salué la qualité des liens d’amitié et de coopération entre leurs pays.

Ils ont exprimé leur volonté de développer davantage ces relations, notamment en élargissant les domaines de collaboration à des secteurs d’intérêt commun.

Lors de sa visite, le ministre togolais a rencontré Veerle Nouwens, directrice exécutive de l’Institut international d’études stratégiques (IISS).

Cette séance de travail a porté sur les enjeux mondiaux de paix et de sécurité. Les deux parties ont discuté des pistes de collaboration entre le Dialogue de Shangri-La, organisé par l’IISS dans la région Asie-Pacifique, et le Forum de Lomé pour la Paix et la Sécurité (LPSF), porté par le Togo en Afrique.

Cette rencontre ouvre la voie à un dialogue renforcé entre les deux régions autour des questions stratégiques globales.