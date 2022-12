‘Pas de charité, mais de l’égalité’

Le Togo a été particulièrement actif sur le front diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a dressé jeudi un bilan de l’action de son département.

Il a mentionné, notamment le développement des relations avec l’Arabie Saoudite, l’Iran, Israël, la Turquie (Türkiye, c'est désormais le nom officiel), le Pakistan, la Chine et le Maroc où le Togo a ouvert un consulat à Dakhla. Un façon de marquer son soutien à la politique du royaume concernant le Sahara occidental.

La diplomatie togolaise s’est aussi engagée en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique. Il y a urgence entre terrorisme et coups d’Etat à répétition en Afrique de l’Ouest.

Autre crédo développé en 2022, celui d’un ‘multilatéralisme plus juste et plus équitable’.

Pour M. Dussey, la voix de l’Afrique doit être entendue. ‘Nous encourageons les Africains à se réveiller de la torpeur et de l’engourdissement d’esprit hérités du colonialisme pour se préoccuper de la place que l’Afrique occupe sur la scène du monde. Il nous appartient de faire en sorte que nos pays ne soient plus seulement un réservoir de voix ni des zones d’influence pour d’autres, en prenant conscience de la responsabilité propre de notre continent qui a son mot à dire’, explique-t-il.

‘Nous ne voulons pas la charité, mais l’égalité’, martèle-t-il.

Les concepts d'Afrique francophone, anglophone, lusophone, arabophone, etc…, sont des conditionnements épistémologiques historiques et idéologiques dont il faut sortir, estime le ministre togolais.

Raison pour laquelle le Togo est devenu membre du Commonwealth.