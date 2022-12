Politique et business à Washington

Le Sommet des dirigeants USA-Afrique, qui se tient du 13 au 15 décembre à Washington, témoigne de l'engagement de longue date des Etats-Unis envers l’Afrique.

Le président Faure Gnassingbé est présent dans la capitale fédérale.

Un Forum des affaires Etats-Unis-Afrique (USABF) aura lieu le deuxième jour du Sommet (14 décembre). Hébergé par le département américain du commerce, la Chambre de commerce américaine et le Corporate Council on Africa, en partenariat avec l'initiative Prosper Africa, l'USABF se concentrera sur la promotion de partenariats bilatéraux en matière de commerce et d'investissement qui renforcent le rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale, à l'échelle de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et stimulent les progrès dans les secteurs clés.

Sous le thème ‘Partenariat pour un avenir prospère et résilient’, l'USABF réunira des présidents africains et des chefs d'entreprise pour faire progresser des partenariats mutuellement bénéfiques qui créent des emplois et stimulent une croissance inclusive et durable.