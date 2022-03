Promouvoir la liberté d'expression

La Délégation de l'Union Européenne au Togo lance un appel à propositions pour renforcer le rôle de la société civile dans la protection des droits fondamentaux, en particulier les droits civils et politiques ainsi que l’égalité des genres dans le cadre des programmes thématiques pour les organisations de la société civile et les droits de l’Homme.

Les objectifs spécifiques du présent appel à propositions sont la protection et promotion de la liberté d’expression, y compris de la presse, la protection et la promotion de la liberté d’association et de réunion et la promotion des droits des femmes et l'égalité des genres.