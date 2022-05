'Recherche de solutions à la crise malienne'

‘Visite de travail fructueuse du ministre Abdoulaye Diop à Lomé’, écrit le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey sur son compte Twitter.

Le chef de la diplomatie malienne - pays sous sanctions de la Cédéao - s’est entretenu mercredi avec son homologue et avec le président Faure Gnassingbé.

'Le ministre malien a demandé au Togo de soutenir l'effort de dialogue du gouvernement malien avec l'ensemble de la communauté internationale et de prendre des initiatives de facilitation et/ou missions de bons offices pour mobiliser à nouveau les acteurs régionaux et internationaux autour de la transition dont la visée essentielle demeure l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles et le retour à l'ordre constitutionnel', indique un communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre.

Selon la délégation malienne, Abdoulaye Diop était porteur d’un message du président Assimi Goita.

‘Le Togo, pays de dialogue est toujours disposé à aider les pays frères à trouver la voie de la paix et de la stabilité’, a indiqué M. Dussey.

Le Mali, victime de deux coups d’Etat, est dirigé par une junte qui n’a pas indiqué pour le moment quand et comment elle souhaitait rendre le pouvoir aux civils.