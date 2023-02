Redéfinir le partenariat avec les pays du Sud

L’ordre international est attaqué par des révisionnistes autocratiques. Défendre le statu quo ne suffira pas. Nous devons le revoir, estiment les experts de la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) dans un rapport qui vient d’être publié.

La coopération au développement et l’aide publique ont toujours été utilisées comme outils de politique étrangère et d’influence.

Pendant la guerre froide, les Etats-Unis et l’Union soviétique ont déployé une aide extérieure massive pour assurer l’allégeance de pays fragiles, notamment en Afrique.

Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont utilisé l’aide étrangère comme moyen de soutenir leurs ‘amis et alliés’ afin de prévenir la propagation du radicalisme et du terrorisme par la promotion de la démocratie et des droits de l’homme.

Toutefois, note le MSC, la concurrence systémique de la Chine et de la Russie et leur volonté de réécrire l’ordre international pose problème.

Ces deux puissances entendent sécuriser les opportunités économiques, forger de nouvelles alliances politiques, et façonner des règles de développement différentes.

Les Etats-Unis, l’Europe, la Chine et la Russie sont à l’offensive dans les pays du Sud.

Ils ont compris que ces Etats peuvent devenir des pivots.

Dans un proche avenir, les pays d’Asie du Sud-Est et d’Afrique joueront un rôle de plus en plus important.

‘Le continent africain représente l'un des plus grands blocs de vote à l’ONU, détenant trois sièges non permanents au Conseil de sécurité de l’ONU, 13 sièges au Conseil des droits de l’homme et 54 sièges à l’Assemblée générale. Gagner le soutien des pays va devenir de plus en plus décisif pour sortir des impasses, favoriser la collaboration, et atteindre des résultats particuliers dans les institutions multilatérales’, souligne le rapport.

Les États-Unis et l’Europe s’inquiètent de plus en plus de l’offensive de la Chine et de la Russie en Afrique, un terrain fertile.

Beijing et Moscou présentent leur approche comme une solution alternative face au ‘ néocolonialisme occidental’.

Utilisant des arguments révisionnistes, ils contestent les approches les stratégies de l’Occident basées sur le développement, la réduction de la pauvreté, la santé et l’éducation, la démocratie, la bonne gouvernance et la transparence.

La Russie sape délibérément les efforts européens dans de nombreux pays africains.

Mais Moscou poursuit des objectifs plutôt limités, souligne l’étude.

Il s’agit principalement de vente d’armes, de services de sécurité et d’exploitation de ressources minières.

La Russie joue un rôle déstabilisateur dans les pays africains, aggravant l’instabilité et soutenant des régimes autoritaires par l’ingérence électorale, les campagnes de désinformation et le déploiement de mercenaires liés au Kremlin, rappelle le MSC.

La Chine, quant à elle, poursuit une approche à long terme.

Elle se présente comme une puissance mondiale prête à intervenir là où les États-Unis et l’Europe n’ont pas soutenu les pays dans leur développement durable.

Dans la pratique, la Chine utilise la coopération au développement pour contester les règles existantes et pour favoriser ses propres intérêts commerciaux et géopolitiques.

Depuis que le président Xi Jinping est arrivé au pouvoir il y a 10 ans, la politique chinoise est devenue plus pro active. Pékin tente de vendre son modèle de développement, à l’opposé évidemment de celui des Etats-Unis ou de l’Europe.

Dans ce contexte de confrontation de modèles, les États-Unis et l’Europe devront repenser leur approche du développement avec les pays du Sud pour la rendre plus attractive et veiller à ce qu’elle soit mieux adaptée aux besoins des partenaires.