La quatrième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables, intitulée : « L'Afrique dans un monde en mutation : repenser la gouvernance mondiale pour la paix et le développement », s’est achevée mercredi soir au Caire (Egypte).

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, était présent pour délivrer un message relatif aux menaces sécuritaires auxquelles fait face l’Afrique.

À une époque de défis sans précédent pour la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde, le Forum d'Assouan vise à mettre en avant les perspectives africaines sur la réforme de la gouvernance mondiale pour la paix et le développement, dans le cadre du « Sommet de l’avenir» des Nations Unies, et à travers un dialogue avec les partenaires.

Le Forum s’est déroulé dans une période d’incertitudes, marquée par la montée des tensions géopolitiques et de la polarisation.

Les conflits armés sont en recrudescence dans le monde, certains avec des implications mondiales considérables et des conséquences humanitaires dévastatrices, comme la guerre Russie/lUkraine et la guerre à Gaza.

De plus, l’Afrique continue d’être en proie à la violence, à l’instabilité et à la montée du terrorisme, avec des conflits nouveaux et prolongés au Soudan, dans la Corne de l’Afrique, au Sahel et dans la région des Grands Lacs, qui se conjuguent aux déplacements à grande échelle, une insécurité alimentaire croissante et des impacts accrus du changement climatique.

Le Forum a abordé un certain nombre de priorités visant à amplifier la voix de l’Afrique à une période charnière pour l’avenir du multilatéralisme et de la coopération internationale.

Celles-ci incluent, sans s'y limiter, le développement des partenariats pour opérationnaliser le nexus ; renforcer l’architecture mondiale de consolidation de la paix ; examiner l'avenir des opérations de paix dans un paysage africain en évolution ; faire progresser les efforts de reconstruction et de développement post-conflit ; mobiliser le commerce et les investissements pour une paix et un développement durables ; développer les réponses menées par l’Afrique en matière de climat, de paix et de sécurité ; et renforcer les contributions des jeunes à l’éducation pour la paix, conformément au thème de l’année 2024 de l’Union africaine sur l’éducation. Le forum abordera également les risques émergents pour la paix, la sécurité et la stabilité, en particulier dans la Corne de l’Afrique, en Mer Rouge et au Sahel.

En tant que champion de la reconstruction et du développement post-conflit en Afrique, l'Égypte a pris l'initiative de lancer le Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables lors de sa présidence de l'Union africaine en 2019.

Le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix (CCCPA) fait office de secrétariat exécutif du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables.