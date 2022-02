Réinventer la relation avec l'Afrique

Le président français Emmanuel Macron a réuni mercredi soir plusieurs chefs d’Etat africains à l'Élysée pour discuter de la présence française au Sahel, en particulier au Mali, dans la lutte contre le terrorisme.

Emmanuel Macron annoncera jeudi sa décision sur l'avenir de l'opération antiterroriste Barkhane au Mali, selon le Premier ministre, Jean Castex. Le jour de l’ouverture à Bruxelles du 6e Sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine.

Durant son discours à la conférence de l'AFD dans la journée, le président français a insisté sur l'importance d'une étroite collaboration entre les deux continents.

'Si l'Afrique ne réussit pas, l'Europe échouera, les nationalismes triompheront, les conflits migratoires se multiplieront et les herses se redresseront. Je ne veux pas de ce projet politique', a lancé Emmanuel Macron.'Les deux continents sont liés. Quand bien même il se pourrait que des gens en doutent, en France et en Europe, ils ne pourront réussir s'ils n'aident pas l'Afrique à réussir. Même s'ils n'aiment pas l'Afrique, leur intérêt, leur intérêt égoïste c'est que l'Afrique réussisse', a-t-il plaidé.Le chef de l'État a aussi appelé à une 'nouvelle alliance' entre l'Europe et l'Afrique et 'un partenariat d'égal à égal'.