Rencontre à Moscou

Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial de Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique et vice-ministre russe des Affaires étrangères, s’est entretenu lundi à Moscou avec Jean-Yves Olivier, le président de la Fondation Brazzaville.

‘Ils ont échangé leurs points de vue sur les enjeux de l’agenda global et africain, notamment sur la sécurité alimentaire sur le continent africain dans le contexte de la situation géopolitique actuelle’, indique un communiqué officiel.

Jean-Yves Olivier est très actif au Togo à travers sa Fondation. C’est elle qui est à l’initiative d’une campagne de lutte contre les faux médicaments.

En janvier 2020, le président Faure Gnassingbé et la Fondation avaient organisé un sommet international à Lomé pour discuter des défis que les médicaments non conformes aux normes et falsifiés posent à la sécurité mondiale, aux chaînes d'approvisionnement et à certaines communautés africaines.