Rencontre à Tokyo avec le PM japonais

Le président Faure Gnassingbé s’est entretenu mercredi à Tokyo avec le Premier ministre japonais, Fumio Kishida. Il a également été reçu par l’empereur Naruhito.

Le chef de l’Etat avait assisté en début de semaine aux funérailles de l’ancien Premier ministre, Shinzo Abe, assassiné en juillet dernier.

La coopération entre le Togo et le Japon ‘est fructueuse et se fonde sur un partenariat dynamique et multiforme dont découlent plusieurs accords et conventions dans les domaines diplomatique, stratégique et économique’, indique un communiqué officiel publié jeudi.

Les projets en cours portent sur les infrastructures, la sécurité alimentaire et la réalisation de la cartographie numérique à travers l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et dans le cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD).

Le Japon est un partenaire stratégique du Togo dans la mise en œuvre des orientations prioritaires de la politique de développement, précise le texte.