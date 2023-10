Représentant saoudien à Lomé

En tournée africaine, Adel Bin Ahmed Al-Jubeir, le ministre d’Etat saoudien au ministère des Affaires étrangères, a été reçu mercredi par le président Faure Gnassingbé.

A travers le Fonds saoudien de développement et la Banque islamique de développement, le Royaume d’Arabie Saoudite accompagne le Togo dans la mise en œuvre des politiques de développement des infrastructures routières, d’hydraulique et d’aménagement des terres agricoles et pour le financement des projets d’expansion du réseau de transmission et de distribution d’électricité, indique un communiqué.

L’Arabie Saoudite, sous l’impulsion de Mohammed ben Salmane (MBS), devenu Premier ministre l’année dernière, se modernise et s’ouvre à de nouveaux partenariats, notamment avec l’Afrique.