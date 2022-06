Retombées économiques évidentes

Le sommet du Commonwealth aura lieu vendredi à Kigali. A cette occasion, les pays membres devraient annoncer l’adhésion du Togo et du Gabon, deux Etats francophones.

Au-delà des considérations politiques et culturelles, ces deux pays espèrent bénéficier de retombées économiques. Des poids lourds comme l'Australie, l'Inde, la Nouvelle Zélande, la Grande Bretagne, l'Afrique du Sud ou Singapour sont des acteurs historiques de l'organisation.

Le Commonwealth attire de plus en plus d’Etats africains. L’Algérie et le Maroc envisagent à terme de déposer leur candidature.

Le Commonwealth regroupait, au départ, d'anciennes colonies britanniques, mais il s'est élargie pour rassembler aujourd'hui 54 pays.