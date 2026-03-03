Ryzhenkov à Lomé : l'agriculture au cœur du rapprochement

Le ministre des Affaires étrangères du Bélarus, Maxim Ryzhenkov, a effectué lundi une visite de travail au Togo, accompagné de responsables des ministères de l'Agriculture et de l'Industrie.

M. Ryzhenkov s'est successivement entretenu avec son homologue togolais Robert Dussey et avec le ministre de l'Agriculture, Antoine Lekpa Gbegbeni. Au cœur des discussions : des solutions concrètes pour le secteur agricole togolais, allant de la conception de complexes agro-industriels à la fourniture de semences de qualité et de bio-additifs.

Si le Bélarus est peu présent dans le paysage des partenaires africains, son savoir-faire agricole est pourtant réel et reconnu. Grenier historique de l'ex-Union soviétique, le pays s'est imposé comme l'un des premiers producteurs mondiaux de potasse, un engrais essentiel à la fertilité des sols. Il figure également parmi les grands exportateurs de tracteurs agricole, la marque Belarussia MTZ étant l'une des plus vendus au monde, y compris en Afrique.

Le pays excelle dans la production de céréales, de pommes de terre, de betterave sucrière et de produits laitiers. Son industrie agroalimentaire, héritée de l'ère soviétique et modernisée, maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la transformation.

Pour le Togo, dont l'agriculture reste dominée par des exploitations familiales peu mécanisées, le partenariat avec Minsk pourrait apporter une réelle valeur ajoutée : transfert de technologie, mécanisation des filières, amélioration des rendements grâce à des semences certifiées et des intrants de qualité.

La conception de complexes agro-industriels évoquée lors des entretiens s'inscrit dans la vision togolaise de transformation locale des produits agricoles, un axe prioritaire de la politique de développement du pays.

« Le Bélarus est prêt à soutenir la souveraineté alimentaire du Togo », ont indiqué les autorités bélarusses à l'issue des discussions, laissant entrevoir des projets concrets à venir dans les prochains mois.