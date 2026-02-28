Rubriques

Tendances:
Diplomatie

Le Togo défendra ses droits

La Commission nationale des frontières maritimes a présenté vendredi à la presse sa position sur le différend qui l'oppose au Ghana concernant la délimitation de leur frontière maritime, un dossier que le Ghana a porté devant les Nations Unies.

Noupokou Dammipi © republicoftogo.com

La Commission nationale des frontières maritimes a présenté vendredi à la presse sa position sur le différend qui l'oppose au Ghana concernant la délimitation de leur frontière maritime, un dossier que le Ghana a porté devant les Nations Unies.

Le négociateur principal Noupokou Dammipi a tenu à replacer les choses dans leur juste mesure. Contrairement aux perceptions alarmistes, il n'y a jamais eu d'affrontement physique entre les deux forces navales. Le litige se résume à une bande de territoire d'à peine 1° à 2°, où chaque partie estime être sur son propre territoire.

« Nous sommes confiants compte tenu des éléments que nous avons », a-t-il affirmé, annonçant que le Togo présentera ses arguments devant le tribunal avec sérénité.

Lomé ne conteste pas la démarche ghanéenne. « Cette procédure est réglementairement normale. C'est prévu par les textes », reconnaît M. Dammipi, tout en soulignant que le Togo est pleinement dans ses droits et entend les défendre.

Le ministre de l'Administration territoriale Hodabalo Awaté a conclu sans ambiguïté : il ne s'agit pas d'enflammer la situation, mais d'expliquer et de défendre pacifiquement les intérêts du pays.

Le Togo ne cherche pas la confrontation. Il cherche la justice.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Félicitations adressées au Koweit

Félicitations adressées au Koweit

À l’occasion du 65e anniversaire de la fête nationale (25 février) et du 35e anniversaire de la fête de la Libération du Koweït (26 février), le Togo a adressé ses félicitations aux autorités et au peuple koweïtien.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.