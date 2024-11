Sanjiv Tandon : Bilan d’un mandat réussi au Togo

Après plus de trois années passées au Togo, Sanjiv Tandon, ambassadeur de la République de l’Inde, termine sa mission dans le pays. Premier ambassadeur indien à Lomé depuis l’ouverture de l’ambassade en 2021, il a joué un rôle clé dans le renforcement des relations bilatérales .

Durant son mandat, le diplomate a tissé des liens étroits avec les membres du gouvernement, les entrepreneurs, le monde académique et la Diaspora installée au Togo.

L’Inde a su s’imposer comme un partenaire stratégique sur les plans économique, social et institutionnel. L’ambassadeur souligne les avancées majeures enregistrées au cours des trois dernières années :

L’Inde est désormais la première destination d’exportation pour le Togo. En 2023, les exportations togolaises vers l’Inde ont connu une augmentation de 57%, atteignant 850 millions de dollars.

De plus en plus d’entreprises indiennes manifestent leur intérêt pour le Togo, contribuant au renforcement des liens économiques entre les deux pays.

En 2024, la tenue des premières consultations entre les ministères des Affaires étrangères a marqué une avancée historique. Deux accords ont été signés, notamment un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels.

L’Inde a également mis un accent particulier sur l’éducation et la formation des jeunes Togolais. Parmi les initiatives phares, la création d’un ‘India Corner’ à l’Université de Lomé, offrant un espace dédié à la promotion de la culture et des connaissances indiennes, et l’octroi de bourses.

Les relations entre les deux pays se sont également intensifiées au niveau institutionnel avec la visite récente d’une délégation ministérielle togolaise composée de 14 membres à New Delhi pour étudier la Constitution et les institutions démocratiques indiennes.

On peut également mentionner un engagement accru dans des domaines tels que l’environnement et l’énergie..