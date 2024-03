Sans complexe !

L’Alliance Politique Africaine (APA) a été lancée en mai 2023 à l’initiative du Togo.

Il s’agit d’un cadre informel de coopération qui permettra de fédérer les pays partageant les idéaux du panafricanisme et ceux déterminées à œuvrer pour une Afrique politiquement forte, indépendante, décomplexée et non-alignée.

‘Il y a un besoin géopolitique et diplomatique pour l’Afrique de revoir qualitativement et significativement sa relation avec le reste du monde pour sa meilleure représentativité au sein des institutions multilatérales d’actions collectives et dans la gouvernance mondiale’, explique Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise.

L’APA ambitionne de constituer une force politique indépendante, et souveraine, 's’autodéterminant politiquement et agissant en toute liberté sur la scène internationale’ (…) Il y a une nécessité pour l’Afrique de s’émanciper de toute tutelle étrangère, quelle qu’elle soit et d’où qu’elle vienne, et d’œuvrer à se préserver des influences et ingérences extérieures qui sont parfois des facteurs de crises et d’instabilité sur le continent’, souligne-t-on à Lomé.

L’APA veut promouvoir le multi-alignement.

Il s’agit d’orienter la politique étrangère uniquement en fonction des intérêts nationaux des pays africains.

C’est la position du Togo rappelée récemment par président Faure Gnassingbé.

Les ministres des Affaires étrangères et les représentants d'Etats membres et d'États observateurs de l'APA se sont retrouvés le 15 mars Bamako (Mali).

Les travaux ont porté sur l'examen et la consolidation du projet de la Charte fondatrice de l’Alliance.

Les participants ont renouvelé leur engagement en faveur d'une ‘Afrique décomplexée et souveraine, mieux représentée et assumant pleinement ses responsabilités sur la scène internationale dans un contexte de bouleversements profonds et de décentrement sans précédent dans I'histoire moderne de l’humanité’, indique un communiqué.

‘Les Etats veulent parler d'une seule voix là où le besoin se fait sentir, porter l'idéal du panafricanisme, renforcer la solidarité entre États membres, défendre la souveraineté et les intérêts des États membres, combattre toute forme d'ingérence extérieure, se soutenir politiquement, diplomatiquement, économiquement, dans la promotion de la paix et la lutte contre le terrorisme, faire entendre davantage la voix et les positions de l'Afrique ainsi que renforcer son rôle dans les instances internationales’.

La prochaine conférence ministérielle aura lieu à Lomé pour finaliser et adopter la Charte de l’APA.